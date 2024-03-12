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В филиале «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети ведутся работы по капитальному ремонту подстанции «Двубратская». Данный энергообъект является источником электроснабжения для жителей поселка Двубратский, а также ряда социально значимых объектов и предприятий агропромышленного комплекса в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
На подстанции 35 кВ «Двубратская» энергетики выполнят ремонт двух силовых трансформаторов, мощность которых составляет 8 МВА. После проведения работ специалисты проверят и испытают оборудование энергообъекта. Также будет выполнена настройка систем релейной защиты и автоматики, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей.
Подстанция «Двубратская» снабжает электроэнергией более пяти тысяч потребителей, проживающих в одноименном поселке, а также объекты коммунальной инфраструктуры, образовательные учреждения и ряд крестьянско-фермерских хозяйств.
– Мы стараемся проводить такие ремонты в максимально сжатые сроки, что помогает уменьшить время отключения потребителей. Просим жителей относиться с пониманием к возможным временным ограничениям электроснабжения. Это необходимые меры для прохождения летнего пика нагрузок, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.
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