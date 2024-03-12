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Усть-Лабинские энергетики отремонтируют высоковольтную подстанцию "Двубратская"

12 марта 2024, 13:30 307 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

В филиале «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети ведутся работы по капитальному ремонту подстанции «Двубратская». Данный энергообъект является источником электроснабжения для жителей поселка Двубратский, а также ряда социально значимых объектов и предприятий агропромышленного комплекса в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

На подстанции 35 кВ «Двубратская» энергетики выполнят ремонт двух силовых трансформаторов, мощность которых составляет 8 МВА. После проведения работ специалисты проверят и испытают оборудование энергообъекта. Также будет выполнена настройка систем релейной защиты и автоматики, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

Подстанция «Двубратская» снабжает электроэнергией более пяти тысяч потребителей, проживающих в одноименном поселке, а также объекты коммунальной инфраструктуры, образовательные учреждения и ряд крестьянско-фермерских хозяйств.

– Мы стараемся проводить такие ремонты в максимально сжатые сроки, что помогает уменьшить время отключения потребителей. Просим жителей относиться с пониманием к возможным временным ограничениям электроснабжения. Это необходимые меры для прохождения летнего пика нагрузок, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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