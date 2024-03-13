13 марта Ассоциация "Электрокабель" провела встречу с представителями ЦРПТ по вопросам реализации эксперимента по маркировке кабельной продукции. Совещание было посвящено возможному внедрению разрабатываемого каталога АЭК в качестве "стандарта" для целей маркировки кабельной продукции.

Генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" Наталья Сахарова, а так же представители 2 отделения ВНИИКП Дмитрий Тарасов и Ирина Овчинникова, как специалисты по кабелям связи и оптоволокну продемонстрировали коллегам из ЦРПТ текущую версию каталога, наборы данных и характеристик (фасетов и правил) используемых для классификации кабельной продукции.

Несмотря на то, что кабельное сообщество, включая Ассоциацию "Электрокабель" активно высказывались против внедрения дополнительной маркировки продукции - эксперимент все-таки стартовал и, возможно, в ближайшие несколько лет "Честный знак" доберется до всей кабельной продукции.

На прошедшем 83 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" c докладом выступили Игорь Замешаев - руководитель департамента ЦРПТ Владимир Боряев - архитектор по индустриальной маркировки ЦРПТ оператора системы "Честный знак".

Кабельщики выступили с резкой критикой предложенной системы маркировки, так как она оказывает серьезное влияние на многие процессы в индустрии. От изменения в сотнях стандартов, до вопросов безопасности при маркировке кабельной продукции, предназначенной для ВПК.

Представители ЦРПТ дали ответы в письменном виде на вопросы, заданные на собрании.

RusCable.Ru публикует неотредактированные ответы из Telegram-чата Ассоциации "Электрокабель"

Есть шанс, что эксперимент по маркировке кабеля будет признан неудачным? Какие критерии признака неудачи? Да, возможность есть. Критерии успеха определяет Минпромторг. И по итогам проведения эксперимента принимается решение о необходимости обязательной маркировки. Каким именно образом будет с маркировкой сложнее выводить фальсифицированный кабель на рынок? Кто и как поймёт что *маркированный* кабель фальсифицирован? Фальсификат – продукция, выпущенная производителем не имеющим право на ее выпуск. Если производитель не имеет разрешения на выпуск продукции, то он не сможет продукцию промаркировать и соответственно ввести в оборот и реализовать. Если дистрибутор не покупал продукцию «А» и пытается под ее видом продать продукцию «Б», то этот факт система мгновенно отследит и оповестит регуляторов. Всё движение продукции оставляет свой след в системе. Все сомнительные операции «подсвечиваются» и передаются регулятору – и будут дополнительно им разбираться. Если под фальсификатом подразумевается, что продукция не соответствует заявленным характеристикам, то данная продукция является Браком. Ответственность за брак лежит на плечах производителя (иногда поставщика). Как будет маркироваться импортный кабель? Вся импортная продукция должна поступать на таможню уже маркированная. Существующие варианты маркировки: На заводе производителе Посредством услуг логистических операторов. На сегодняшyий день к Честному знаку подключены более 90 складских комплексов. За рубежом (в т.ч. в Китае) существует множество предприятий предоставляющих услугу по маркировке продукции. Как будет маркироваться кабель в составе изделий? Например, если это кабель от утюга? Определение методов маркировки и перечня маркируемой продукции – задача эксперимента. Волокно маркируется "катушками". Может достаточно маркировать не кабель, а единицу продукции, например бухту или барабан? В воде же маркируется "бутылка" с водой, а не каждый отдельный грамм воды? Зачем на кабеле наносить маркировку, а не на упаковку? Поиск ответа на этот вопрос – задача эксперимента. Какая информация от производителя привязывается к штрих/qr-коду? В базовой конфигурации можно ориентироваться на перечень требований указан в текущей версии методических рекомендаций для товарной группы оптоволокна (ссылка на документ) Финальный состав атрибутов необходимо определить в рамках эксперимента. Кто отвечает за безопасность данных? Если будет утечка данных - вы сливаете всех клиентов, потоки от предприятий. Какая у ЦРПТ Ответственность? Система Честный знак имеет статус ГИС (Государственная информационная система). Требования к безопасности и аттестация системы проведены ФСБ РФ. Ответственность прописана в Договоре ГЧП между ЦРПТ и МПТ (документ можно запросить у МПТ). Может ли быть разная цена кода маркировки для импортной и российской продукции? К системе маркировки могут подключаться только резиденты РФ. Для всех резидентов РФ стоимость кода маркировки одинакова. Но существуют подходы (контролируемые МПТ и другими регуляторами), когда возможно ввести отраслевой сбор для импортной продукции.

Как следует из ответов специалистов из ЦРПТ на данный момент технологии маркировки кабеля не проработаны. Они не учитывают нюансы индустрии и поспешное внедрение маркировки может серьезно навредить бизнесу.

Специалисты из "Интегрити" - отраслевой компании, которые занимаются вопросами маркировки кабельной продукции, так же признают, что существующие методы маркировки с лентой, кодами на принтере и все электронные системы могут скорее стать "фишкой" для кабельных предприятий, обеспечив дополнительный сервис, но точно не способны комплексно промаркировать весь производимый кабель. Даже один сегмент кабельного рынка - силовые кабели до 1кВ промаркировать без существенных проблем не получится.

Весь рынок понимает, что маркировка в данном случае - это еще один вид "налога на бизнес". Все понимают, что за это заплатит потребитель. Но, если это просто еще один сбор, может быть просто его заплатить, а не усложнять жизнь, через создание избыточных информационных систем, лишних техпроцессов и никому не нужных движений.

Текст: Сергей Кузьминов.