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Красноярский край выделит 254,3 млн на ремонт моста в Козульском районе

13 марта 2024, 16:15 280 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Козульском районе Красноярского края капитально отремонтируют автомобильный мост через реку Большой Кемчуг, сообщает RosTender.info. Сооружение расположено по улице Лесная в поселке Косачи. Протяженность работ составит 292 метра.

Подрядчика определят по итогам электронного аукциона. Администрация Жуковского сельсовета принимает заявки до 20 марта. На подведение итогов и объявление победителя выделят 2 дня.

Объект будет готов к концу сентября 2025 года. Объем выделенных средств на ремонт составит 254,3 млн рублей из средств бюджета сельсовета и Красноярского края.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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