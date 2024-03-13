В Козульском районе Красноярского края капитально отремонтируют автомобильный мост через реку Большой Кемчуг, сообщает RosTender.info. Сооружение расположено по улице Лесная в поселке Косачи. Протяженность работ составит 292 метра.

Подрядчика определят по итогам электронного аукциона. Администрация Жуковского сельсовета принимает заявки до 20 марта. На подведение итогов и объявление победителя выделят 2 дня.

Объект будет готов к концу сентября 2025 года. Объем выделенных средств на ремонт составит 254,3 млн рублей из средств бюджета сельсовета и Красноярского края.