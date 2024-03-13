«Российские специалисты разработали полимер для направляющих подушек безопасности», – сообщается в официальном телеграмм-канале Минпромторга РФ. Подушки безопасности отечественных легковых автомобилей комплектуются направляющими из российского полимера со второй половины 2023 года. Проекты автомобилестроения 2024-2025 гг. в части изготовления подушек уже полностью ориентированы на отечественную разработку. Она стала успешным ответом на санкции недружественных стран, запретивших ввоз аналогичных материалов в РФ.

Российский материал для изготовления направляющей подушки безопасности представляет собой термопластичный эластомер (ТЭП) на основе олефиновых полимеров, содержащий модифицирующие технологические добавки и стабилизаторы. Материал обладает отличной пластичностью при низких температурах. Разработан Научно-производственным предприятием (НПП) «ПОЛИПЛАСТИК», которое с 1994 года совместно с российской отраслью автомобилестроения внедряет в отечественный автопром высокотехнологичные полимерные композиционные материалы.

«В конце 2022 года автомобилестроение столкнулось с большим количеством проблем в сложных системах, которые входят в конструкцию автомобиля. Одной из них стала невозможность выпускать машины с подушками безопасности – в число проблемных компонентов попал полимерный материал для производства направляющих подушек. По запросу отечественных автопроизводителей в течение полугода был разработан, полностью сертифицирован и завалидирован в составе изделия российский продукт», – рассказывает Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Термопластичный эластомер для производства направляющих подушек безопасности относится к категории сложных высокоответственных материалов, имеющих критическое значение для автопрома. Объем его потребления увеличивается пропорционально росту выпуска российских автомобилей и локализованных в РФ брендов.

«Понимая, что у отечественного автомобильного рынка большой потенциал, мы уже сейчас работаем над закупкой специализированной линии, которая позволит полностью обеспечить материалами на основе термопластичных эластомеров потребности автопроизводителей и других отраслей российской промышленности», – говорит Александр Павлов.

Помимо материала для изготовления направляющей подушки безопасности, в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» был разработан термоэластопласт и для производства «мягких» приборных панелей, так называемая «жидкая кожа» – не имеющий аналогов в России, а также ряд других значимых материалов. Вклад отечественного разработчика и производителя в развитие российского автопрома был отмечен в январе 2024 года в рамках выставки РУПЛАСТИКА благодарственными письмами Департамента химической промышленности Минпромторга РФ и Кластера автомобильной промышленности.