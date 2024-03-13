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На строительство нового ФОК в Лучегорске выделят 288 млн

13 марта 2024, 14:44 329 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

Администрация Пожарского округа Приморского края ищет подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Лучегорск, сообщает RosTender.info.

Стартовая цена муниципального контракта составляет 288 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 21 марта. Подведение итогов запланировано на 25 марта.

Объект возведут недалеко от здания детского сада по адресу 3-й микрорайон, дом 25. Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом, а также такими видами единоборств, как самбо и киокусинкай каратэ-до.

Строительство начнется в середине апреля 2024 года. Всего предусмотрено 10 этапов. Объект будет готов к концу лета 2026 года.

Новый ФОК в Лучегорске откроется в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы».

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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