На строительство нового ФОК в Лучегорске выделят 288 млн

Отличный день для больших свершений! Смело окунитесь в работу, у вас есть шанс "свернуть горы". Однако, сегодня лучше не навещать шефа и перенести встречу на другой день.
Администрация Пожарского округа Приморского края ищет подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Лучегорск, сообщает RosTender.info.
Стартовая цена муниципального контракта составляет 288 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 21 марта. Подведение итогов запланировано на 25 марта.
Объект возведут недалеко от здания детского сада по адресу 3-й микрорайон, дом 25. Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом, а также такими видами единоборств, как самбо и киокусинкай каратэ-до.
Строительство начнется в середине апреля 2024 года. Всего предусмотрено 10 этапов. Объект будет готов к концу лета 2026 года.
Новый ФОК в Лучегорске откроется в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2020-2027 годы».
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