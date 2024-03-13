Для повышения надежности электросетевого комплекса в более чем 20 регионах Минэнерго считает целесообразным выделение 600 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра энергетики России Евгений Грабчак в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

"Для доведения до нормативного состояния распределительного сетевого комплекса, где определена необходимость реализации программ повышения надежности, а это более 20 регионов, необходимо 600 млрд рублей", - сказал он.

Замминистра отметил, что показатель аварийности в магистральных сетях и генерации демонстрирует умеренную долгосрочную динамику к снижению - порядка 2-3% в год.

"В первую очередь это связано с приоритетным финансированием инвестиций и ремонтов в магистральном комплексе, с рынком, который функционирует, инвестициями в генерацию, и с тем что тариф магистрального комплекса устанавливается на федеральном уровне, понятны инвестиции, куда тариф расходуется", - пояснил Грабчак.

Он констатировал, что иная ситуация сложилась в распределительном сетевом комплексе, где функционирует 988 сетевых организаций разных форм собственности. Данные по аварийности в основном не афишируются их собственниками, а оценка их достоверности может проходить только по косвенным признакам - в первую очередь это обращения граждан и сроки ликвидации массовых нарушений электроснабжения, сказал Грабчак.

"По итогам 2023 года количество обращений граждан по перерывам электроснабжения возросло на 45% по стране. Аварийность с 2021 года выросла - по данным, которые требуют верификации - на 23%, это данные компаний", - отметил он.

Основных негативных фактора два. Это накопленный износ оборудования и хронический недостаток инвестиционных средств, направляемых на содержание. Так, износ оборудования за последние три года вырос в среднем на 3,5%.

Грабчак подчеркнул, что для изменения ситуации необходимо создать условия для направления необходимых инвестиций на содержание электросетевого комплекса и исключения недобросовестных владельцев сети.

"Мы с регионами прорабатываем, предлагаем увязать выделение дополнительного бюджетного финансирования для реализации программ повышения надежности с обязательством региональных властей по устранению дисбалансов в тарифном и инвестиционном регулировании", - сказал он.

О программе повышения надежности

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что программа повышения надежности электросетевого комплекса в девяти регионах России требует не менее 200 млрд рублей. На первом этапе Минэнерго подтвердило около 45 млрд рублей, которые должны быть профинансированы - они предусмотрены поэтапно в бюджете РФ с 2024 года по 2026 год.