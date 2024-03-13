Реализацию проектов в химической промышленности и отрасли беспилотных авиасистем обсудили Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

С января текущего года стартовал национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. В рамках реализации проекта на ближайшую трёхлетку будут проводиться мероприятия по созданию сети научно-производственных центров. Они направлены на проведение испытаний и развитие компетенций в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), обеспечивающих полный цикл – от разработки до сертификации и серийного производства.

«В рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в декабре прошлого года в Тульской области зарегистрировали научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. В настоящий момент он включает 11 резидентов, разработчиков и производителей БАС», – сказал Алексей Дюмин.

Задачи центра – поддержка проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем, а также обучение пилотированию и эффективному применению БАС.

Оснащение и оборудование центра коллективного пользования, лабораторно-исследовательского центра, лётно-испытательного комплекса планируется осуществить за счёт средств федеральной субсидии в рамках реализации федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих». Реализация проекта обеспечит непрерывное обновление и развитие конструкционных и специальных беспилотных авиационных систем нового поколения, подготовку высококвалифицированных кадров для отрасли БАС, проведение ежегодных спортивных соревнований среди разработчиков и операторов БАС.

«С текущего года Минпромторг России запустил механизм предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на создание сети НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, утверждены правила предоставления субсидий на создание таких сетей. Приглашаем Тульскую область принять участие в конкурсном отборе на средства 2025 года. Отмечу, что субсидии будут распределены с учётом качества проработки региональных программных документов в области беспилотной авиации», – отметил Денис Мантуров.

Помимо этого, на встрече обсудили расширение технопарка научно-исследовательского кластера ИНТЦ «Композитная долина» в Туле, а также поддержку инновационных проектов по импортозамещению продукции мало- и среднетоннажной химии. На сегодняшний день технопарк включает в себя 5 участников, в проработке на включение находятся заявки ещё от 8 предприятий в таких отраслях, как химическая промышленность, радиоэлектроника, железнодорожное машиностроение.

«Работа по созданию кластера уже начата – в ТулГУ открыта лаборатория полимерных материалов и композитов, внедрена программа магистратуры “Машины и технология композиционных и функциональных материалов„», – отметил Алексей Дюмин.

Также уделили особое внимание вопросу исключения некоторых товаров, производимых в Тульской области, из‑под действия экспортных пошлин.

В завершение рабочей встречи губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил вице-премьера – главу Минпромторга Дениса Мантурова за поддержку со стороны Правительства и Минпромторга России.