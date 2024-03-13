В начале марта 2024 года сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» завершили работы по электроснабжению зданий медицинского, санаторно-курортного, образовательного, жилого назначения и объектов связи в Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах, а также на территории Судакского, Евпаторийского, Феодосийского, Симферопольского, Красноперекопского городских округов.

Так, в рамках федерального национального проекта по здравоохранению специалисты ГУП РК «Крымэнерго» подали напряжение Симферопольской городской детской клинической больнице на ул. Лескова.

До 210 кВт была увеличена мощность энергопринимающих устройств детского сада в г. Красноперекопске; в г. Евпатории к сетям предприятия энергетики подключили санаторий «Прибой», а в пгт Приморском - 72-квартирный жилой дом для граждан из числа реабилитированных народов. Создание условий для электрификации этих объектов потребовало строительства около 1,2 км воздушных и кабельных линий 0,4-6 кВ и монтажа трансформаторной подстанции.

Кроме того, электричеством обеспечены 10 базовых станций мобильной связи на территории городов Симферополь, Керчь, Судак и с. Красноселовка Белогорского района, а также 2 объекта уличного освещения в с. Урожайном Симферопольского района и с. Чистополье Ленинского района.

Отметим, что технологическому присоединению социально значимых объектов в ГУП РК «Крымэнерго» уделяют особое внимание. Заявку на подключение к электрическим сетям можно подать в онлайн-формате в «Личном кабинете техприсоединения» (http://tp.crimea-energy.ru/login).