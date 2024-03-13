Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала обновил грозотрос на ЛЭП, которая обеспечивает передачу энергии Сургутской ГРЭС-2 – самой мощной электростанции России – на подстанцию 500 кВ «Трачуковская». Проект позволит повысить надежность транзита и электроснабжения потребителей на востоке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включая промыслы на Самотлорском нефтяном месторождении.

Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молний, которые могут повредить провод и изоляторы, а также вызвать электрические перенапряжений и привести к возможному технологическому нарушению. В процессе использования грозотрос теряет свои эксплуатационные свойства и требует замены.

Энергетики проложили на ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Трачуковская» более 60 км нового грозотроса российского производства, который характеризуется высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии.