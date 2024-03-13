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Филиал ПАО "Россети" усилил грозозащиту линии электропередачи, участвующей в энергоснабжении крупнейшего месторождения нефти – Самотлора

13 марта 2024, 13:45 317 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала обновил грозотрос на ЛЭП, которая обеспечивает передачу энергии Сургутской ГРЭС-2 – самой мощной электростанции России – на подстанцию 500 кВ «Трачуковская». Проект позволит повысить надежность транзита и электроснабжения потребителей на востоке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включая промыслы на Самотлорском нефтяном месторождении.

Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молний, которые могут повредить провод и изоляторы, а также вызвать электрические перенапряжений и привести к возможному технологическому нарушению. В процессе использования грозотрос теряет свои эксплуатационные свойства и требует замены.

Энергетики проложили на ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Трачуковская» более 60 км нового грозотроса российского производства, который характеризуется высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 
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