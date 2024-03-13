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Филиал "Россети" – МЭС Юга установит 1,2 тыс. птицезащитных устройств на высоковольтных линиях Кубани

13 марта 2024, 14:15 325 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» - МЭС Юга приступил к установке птицезащитных устройств на 24 ключевых линиях электропередачи в Краснодарском крае – ареоле обитания свыше 50 краснокнижных видов птиц. Это позволит снизить риски возникновения аварийных ситуаций на энергообъектах, а также сохранить биологическое разнообразие видов птиц.

Количество отключений на магистральных линиях электропередачи на юге, связанных с жизнедеятельностью птиц, составляет порядка 11%. Для сокращения технологических нарушений энергетики оснащают ЛЭП специальными устройствами, предотвращающими возможность птиц присаживаться на траверсах опор и устраивать там гнезда. Монтаж устройств выполняется в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта ЛЭП на 2023 год.

Большой объем запланированных работ будет выполнен на ЛЭП 220 кВ, проходящих вблизи национальных парков – «Псоу – Поселковая» – 90 шт., «Сочинская ТЭС – Псоу» – 90 шт. и «Дагомыс – Черноморская» – 99 шт.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА, ЛЭП, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
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