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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией производителя оборудования для утилизации радиоактивных отходов

13 марта 2024, 15:45 290 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

 Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 700 кВт дополнительной мощности производству оборудования для переработки, хранения, захоронения радиоактивных отходов в Державинском переулке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Общий объем присоединенной мощности превысил 1 МВт. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Рижская». Для обеспечения объекта электроэнергией энергетики проложили кабельные линии электропередачи 0,4 кВ.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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