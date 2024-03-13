Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 700 кВт дополнительной мощности производству оборудования для переработки, хранения, захоронения радиоактивных отходов в Державинском переулке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Общий объем присоединенной мощности превысил 1 МВт. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Рижская». Для обеспечения объекта электроэнергией энергетики проложили кабельные линии электропередачи 0,4 кВ.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».