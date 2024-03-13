«Россети Юг» в 2023 году направили на реализацию программы экологической политики в регионах присутствия 37,7 млн рублей. Это на 12% больше, чем годом ранее. Средства выделены на охрану водных объектов, атмосферного воздуха и земельных ресурсов, экологический мониторинг и оснащение воздушных линий электропередачи (ЛЭП) птицезащитными устройствами.

В результате энергокомпания сократила объемы отходов почти на 5%, выбросов парниковых газов 3%. При этом объем переданных на утилизацию и обезвреживание отходов (включая металлолом, ИТ-оборудование, отработанные покрышки, обтирочный материал) увеличился на 5% и по итогам года составил около 4,9 тыс. тонн. Из эксплуатации выведены 184 конденсатора с трихлордифенилом, которые относятся к I классу опасности и в случае неправильной утилизации наносят непоправимый вред окружающей среде и жизни человека.

С целью охраны атмосферного воздуха «Россети Юг» осуществляют контроль выбросов загрязняющих веществ и проверяют эффективность работы газоочистных установок. В области рационального использования водных ресурсов проводится мониторинг подземных вод и лабораторный контроль качества сточных вод. Для повышения уровня экологической безопасности выполняется, в том числе замена масляных выключателей на вакуумные, маслонаполненных вводов – на вводы с твердой изоляцией.

Для сохранения экосистем и биоразнообразия на опорах ЛЭП в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии установлены более 5,5 тыс. птицезащитных устройств. Данное оборудование позволяет защитить пернатых от поражения электрическим током и сократить негативное воздействие их гнездования и жизнедеятельности на линии электропередачи, а значит и на надежность электроснабжения потребителей.