Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири завершил реконструкцию участка линии электропередачи 220 кВ «Чара – Хани» на севере Забайкальского края. Энергетики установили три новые опоры и заменили фундаменты еще у двух опор. Это повысило надежность транзита, который связывает Объединенные энергосистемы Сибири и Востока и участвует в электроснабжении Удоканского медного месторождения, тяговых подстанций Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Реконструирован четырехкилометровый участок ЛЭП, расположенный на высоте до 1 132 м над уровнем моря. Взамен выработавших свой ресурс опор использовались усиленные стальные конструкции, способные выдержать высокую сейсмичность (до 9 баллов) и температуру до –50°С. Для защиты от коррозии металлические детали предварительно были обработаны методом горячего цинкования.

При монтаже опор применялись железобетонные грибовидные фундаменты, отличающиеся морозостойкостью и долговечностью. Проведены необходимые работы по укреплению почвы с использованием грунта, не подверженного морозному вспучиванию. Общая стоимость проекта превысила 75 млн рублей.