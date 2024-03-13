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"Россети" модернизировали ключевой энерготранзит между Забайкальем и Амурской областью

13 марта 2024, 15:00 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири завершил реконструкцию участка линии электропередачи 220 кВ «Чара – Хани» на севере Забайкальского края. Энергетики установили три новые опоры и заменили фундаменты еще у двух опор. Это повысило надежность транзита, который связывает Объединенные энергосистемы Сибири и Востока и участвует в электроснабжении Удоканского медного месторождения, тяговых подстанций Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Реконструирован четырехкилометровый участок ЛЭП, расположенный на высоте до 1 132 м над уровнем моря. Взамен выработавших свой ресурс опор использовались усиленные стальные конструкции, способные выдержать высокую сейсмичность (до 9 баллов) и температуру до –50°С. Для защиты от коррозии металлические детали предварительно были обработаны методом горячего цинкования.

При монтаже опор применялись железобетонные грибовидные фундаменты, отличающиеся морозостойкостью и долговечностью. Проведены необходимые работы по укреплению почвы с использованием грунта, не подверженного морозному вспучиванию. Общая стоимость проекта превысила 75 млн рублей.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС СИБИРИ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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