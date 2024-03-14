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Американская Sage Geosystems инвестирует $ 17 млн в строительство подземного накопителя энергии с повышенным давлением воды в Техасе

14 марта 2024, 17:30 182 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС

Компания Sage Geosystems Inc. (Sage Geosystems), имеющая более чем 150- летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, включая разработку крупных проектов нефтегазовых месторождений, в том числе глубоководных, арктических и сланцевых, инвестировала $ 17 млн в строительство первого коммерческого подземного накопителя энергии (ГеоНЭ) EarthStore™ в Техасе.

Для ГеоНЭ EarthStore™ будет использоваться запатентованная Sage Geosystems конструкция подземного накопителя энергии с повышенным давлением воды (Geopressured Geothermal System, GGS). ГеоНЭ EarthStore™ максимальной выдаваемой мощностью 3 МВт может работать в кратковременном (с максимальной выдаваемой мощностью) и длительном (на пониженной выдаваемой мощности) режимах. Для закачки воды будет использоваться избыточная выработка погодозависимой генерации на базе ВИЭ (ВЭС и СЭС). ГеоНЭ в сочетании с ветровой и солнечной генерацией планируется использовать для обеспечения базовой нагрузки генерации, диспетчируемых резервов мощности и инерции энергосистемы.

Пилотный проект строительства ГеоНЭ EarthStore™ был успешно реализован в октябре 2023 г. в Техасе. Для пилотного ГеоНЭ использовалась выведенная из эксплуатации в 2008 г. геологоразведочная скважина, пробуренная компанией Shell, в которую в течение пяти недель закачивалась вода с контролем давления и объема воды в подземном хранилище. Для выработки электроэнергии использовались гидроагрегаты с турбинами Пелтона. Пилотный ГеоНЭ продемонстрировал возможность выдачи 200 кВт мощности в течение 18 ч (работа в долговременном режиме) и 1 МВт мощности в течение 30 мин (работа в кратковременном режиме). КПД пилотного ГеоНЭ EarthStore™ составил 70-75%, а потери воды – менее 2%. Строительство коммерческого ГеоНЭ EarthStore™ начнется во 2 квартале 2024 г., а ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2024 г. О точном местоположении ГеоНЭ будет объявлено в ближайшее время.

Официальный сайт Sage Geosystems Inc.

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Метки: Sage Geosystems, ГЕОНЭ, EarthStore
Отрасль: Электроэнергетика 

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