Директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков принял участие в заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Татарстан.

На штабе были рассмотрены актуальные вопросы функционирования энергосистемы Республики Татарстан, итоги реализации в 2023 году инвестиционных проектов по строительству и реконструкции ключевых объектов электроэнергетики, планы региональных субъектов отрасли на 2024 год, в том числе мероприятия по подготовке к ремонтной кампании 2024 года, меры по обеспечению безаварийного прохождения предстоящих паводкового и противопожарного периодов.

Андрей Большаков отдельно обратил внимание участников Штаба на основные направления развития электроэнергетического комплекса Республики Татарстан на ближайший период, определенные разработанной Системным оператором и утвержденной Минэнерго России Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы (СиПР ЭЭС).

В соответствии с прогнозом, разработанным АО «СО ЕЭС», до 2029 года в энергосистеме Республики Татарстан планируется увеличение потребления электрической энергии до 37 261 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,86 %, а также рост максимального потребления электрической мощности до 5467 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,16 %.

«Республика Татарстан – это динамично развивающийся промышленный регион. Одной из основных наших задач на ближайший период является обеспечение гармоничного развития электроэнергетического комплекса региона, что требует своевременного реагирования на увеличивающиеся потребности промышленного кластера республики и их учета при формировании прогноза потребления», - подчеркнул директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

На 2024 год одна из основных задач по Казанскому энергорайону – реализация схемы выдачи мощности для Лушниковской ПГУ – нового объекта генерации мощностью 311,4 МВт, которая существенно поменяет топологию электрической сети 220 кВ энергорайона.

Кроме того, в числе приоритетных проектов энергосистемы Республики Татарстан – реконструкция крупных центров питания энергосистемы Республики Татарстан, в том числе подстанции 500 кВ Бугульма с заменой автотрансформаторной группы АТГ-3 (500/220/110 кВ, 3х167 МВА) с резервной фазой и подстанции 220 кВ Тойма-2 с реконструкцией ОРУ 220 кВ, 110 кВ. На обоих объектах электроэнергетики внедряются цифровые системы управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА, позволяющие расширить возможности управления их эксплуатационным состоянием. Также запланировано строительство нового центра питания - подстанции 110 кВ Сокуры и заходов на нее линий электропередачи 110 кВ Пестрецы - Аэропорт.