14 марта 2024 года энергоблок №2 Смоленской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») выведен в плановый средний ремонт.

«В этом году перед концерном в целом поставлена амбициозная задача по оптимизации сроков проведения ремонтных кампаний с помощью инструментов производственной системы Росатома, – отметил директор Смоленской атомной станции Павел Лубенский. – На энергоблоке №3, который в январе мы останавливали на 39 суток, ремонт удалось завершить на 1,9 суток раньше и благодаря этому дополнительно выработать 22,6 млн киловатт*часов электроэнергии. На втором блоке будем стремиться выдержать намеченный темп ремонтных работ с соблюдением требований безопасности и качества».

В плановом среднем ремонте на энергоблоке №2 задействовано более 130 сотрудников Смоленской АЭС и АО «Атомэнергоремонт». До конца апреля им предстоит выполнить порядка 500 различных работ. В частности, капитальный ремонт турбогенератора №4, внутриреакторный контроль, измерение геометрии 190 технологических каналов и 20 каналов системы управления и многое другое.

«Также заключены договоры с генподрядчиком на работы по модернизации ряда оборудования - деаэраторов, циркуляционных насосных агрегатов, аппаратов бесперебойного питания, системы питательной воды, системы релейной аппаратуры. На реализацию всего запланированного направлено свыше 218 млн рублей», - отметил заместитель главного инженера САЭС Андрей Писков.

Отметим, что в настоящее время для направления в Ростехнадзор готовится пакет документов, обосновывающих возможность продления срока службы второго энергоблока Смоленской АЭС еще как минимум на 5 лет. А с учетом новой государственной повестки – на увеличение доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны – после получения соответствующей лицензии он продолжит генерировать электроэнергию до 2035 года.



Энергоблок №2 был подключен к единой энергосистеме страны 31 мая 1985 года. За 39 без малого лет выработал свыше 260 млрд киловатт часов, предотвратив тем самым попадание в атмосферу порядка 130 млн тонн СО2 и являясь все эти годы поставщиком тепла и горячей воды для жителей Десногорска.



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