Старт ключевой операции по сооружению нового блока дал по видеосвязи Президент РФ Владимир Путин.

На площадке сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») выполнена укладка первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока № 7 с реактором ВВЭР-1200. Это историческое событие знаменует собой начало основного этапа строительства новых энергоблоков, которые будут обеспечивать страну чистой энергией не менее 60 лет.

Говоря о перспективах развития отечественной атомной отрасли, Президент РФ Владимир Путин отметил:

«К 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25 %. Строительство нового эффективного энергоблока Ленинградской АЭС станет хорошим вкладом в эту работу. Его запуск повысит энергобезопасность всего Северо-Западного региона России, на годы вперед обеспечит потребителей более экологичной, чистой электроэнергией».

Ленинградская атомная станция уже более полувека надежно обеспечивает регион доступной и безопасной электроэнергией: сейчас ее доля в балансе Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 55%, в балансе всего Северо-Западного федерального округа - около 28,5 %.

Комментируя значимое событие, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил:

«Благодаря работе атомной станции и ее вкладу в консолидированный бюджет Ленинградской области работают тысячи промышленных предприятий и социальных объектов, строятся дома, мосты, дороги, реализуются крупные региональные инвестиционные проекты, появляются рабочие места, выделяются значительные средства на здравоохранение, образование, социальную поддержку населения. Энергоблоки Nº7 и 8 Ленинградской АЭС, которые придут на смену блокам Nº3 и 4, позволят сохранить выработку электроэнергии для нужд региона, гарантируя не просто энергетическую стабильность Ленинградской области, но и ее уверенное движение вперед».

По словам генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва, начиная сооружение 7 блока Ленинградской АЭС, Росатом приступает к новому этапу в выполнении задачи Президента по увеличению доли атомной энергетики в энергобалансе до 25% к 2045 году.

«Сейчас мы строим два блока второй очереди Курской АЭС. Они находятся уже в высокой степени готовности – в этом году выйдем на этап физического пуска 1-го блока. Замещающие блоки, помимо Ленинградской АЭС, будут также построены на Смоленской и Кольской атомных станциях. Дальнейшее развитие атомной генерации в России предусматривает выход на новые площадки. Мы существенно нарастим атомную генерацию на Урале и выйдем в Сибирь и на Дальний Восток, где прогнозируется наибольший рост потребления», - заявил глава Росатома.

Работы по бетонированию фундамента здания реактора энергоблока №7 Ленинградской АЭС, от качества которых зависит прочность и долговечность здания, целостность его строительных конструкций, а также надежность дальнейшей эксплуатации систем и оборудования реактора, будут вестись в режиме 24/7. Чтобы забетонировать плиту площадью 2 100 кв. метров, строителям понадобится почти 5,5 тысяч кубических метров бетонной смеси.

Полностью фундамент здания реактора энергоблока №7 Ленинградской АЭС будет готов летом текущего года. После этого начнется возведение внутренней и внешней защитных оболочек здания реактора, сооружение перекрытий и монтаж оборудования.

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВтчэлектроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.

Генеральным подрядчиком строительства Ленинградской АЭС-2 выступает российская группа компаний Холдинг «ТИТАН-2».

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.