Новый цех машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД) в Перми планируется построить при участии Министерства промышленности и торговли РФ. Площадь будущего цеха составит 50 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в АО "НПО "Курганприбор", являющемся собственником пермского ЗиДа.

"Действительно, [на машиностроительном заводе им. Дзержинского] будет построен новый цех, его площадь составит 50 тыс. кв. метров. Точная сумма затрат на эти цели пока не определена, однако можно сказать, что средства будут привлечены из нескольких источников - это средства НПО "Курганприбор", краевые власти также намерены внести определенный вклад, кроме того, планируется участие в этом проекте Минпромторга РФ", - рассказали в НПО "Курганприбор".

О планах по строительству нового цеха, расширению производства предприятия и увеличению штата сотрдуников накануне сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В декабре 2023 года научно-производственное объединение "Курганприбор" выиграло аукцион по продаже имущественного комплекса пермского ФГУП "Машиностроительный завод им. Дзержинского". Предприятие предложило 725 млн рублей. "Курганприбор" производит капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота, взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения. Предприятие является общепризнанным лидером на российском рынке взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии (60% от рынка).

Машиностроительный завод им. Дзержинского был основан в Перми в XIX веке. Предприятие специализируется на выпуске военной продукции, а также центробежных сепараторов для очистки минеральных масел и дизельного топлива. Продукция гражданского назначения на заводе занимает только 10% от общего производства.