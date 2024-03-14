В рамках программы реновации в Нагорном районе планируется построить еще 19 домов. Об этом сообщил первый заместитель директора — главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков.

«В настоящее время по программе реновации в Нагорном районе введены в эксплуатацию два дома, еще два - строятся. В перспективе планируется возвести еще 17 жилых домов», — рассказал Артем Дедков.

По его словам, строительство ведётся по адресам: Симферопольский проезд, земельный участок 7 и Электролитный проезд, владение 7А.

«Проектами предусмотрено создание комфортных и безопасных пространств с доступной средой для маломобильных групп населения и родителей с колясками. На придомовых территориях оборудуют спортивные и детские площадки, места для отдыха», — рассказал Артем Дедков.

Также по программе реновации в районе запланировано развитие социальной и другой инфраструктуры. Там появятся объекты образования: учебный комбинат, детские сады и школа. Возведут дополнительные спортивные объекты у горнолыжного центра «Кант»: ФОК с бассейном и крытый каток. Помимо этого, предусмотрены реконструкции стоматологической поликлиники и многофункционального центра.

Как отметил Артем Дедков, Нагорный район является одним из самых удобных в Москве с точки зрения транспортной инфраструктуры.

«Жителям района доступно 90 остановок наземного общественного транспорта, в пешей доступности — станции метро, МЦК и БКЛ», — уточнил он.

Ранее заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что программа реновации «вышла на рельсы» масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения.

«В ближайшие три года в программу будет вовлечено еще порядка 170 тысяч москвичей. Сегодня в работе у проектировщиков и строителей около 600 площадок с потенциалом строительства более 12 миллионов квадратных метров жилья», — сказал Андрей Бочкарёв.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.