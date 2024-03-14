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В Анапе построят гостиничный комплекс на 842 номера

14 марта 2024, 14:30 268 Время чтения ≈ < минуты
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Строительная компания «ССК» построит в Анапе гостиничный комплекс «Корсаков». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика.

Гостиничный комплекс будет состоять из трех корпусов, расположенных на участке площадью 3 га. В одном из зданий откроется отель под управлением оператора «Алеан». Два других корпуса будут переданы в эксплуатацию профессиональной управляющей компании, и номера в них будут продаваться розничным покупателям. Собственники таких номеров смогут проживать в них не более одного месяца в год, все остальное время апартаменты будут сдаваться в аренду.

Всего в комплексе будет 842 номера площадью от 21,09 до 88,96 кв. метров. Паркинг рассчитан на 551 машиноместо.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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