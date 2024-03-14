В Анапе построят гостиничный комплекс на 842 номера

Строительная компания «ССК» построит в Анапе гостиничный комплекс «Корсаков». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика.



Гостиничный комплекс будет состоять из трех корпусов, расположенных на участке площадью 3 га. В одном из зданий откроется отель под управлением оператора «Алеан». Два других корпуса будут переданы в эксплуатацию профессиональной управляющей компании, и номера в них будут продаваться розничным покупателям. Собственники таких номеров смогут проживать в них не более одного месяца в год, все остальное время апартаменты будут сдаваться в аренду.



Всего в комплексе будет 842 номера площадью от 21,09 до 88,96 кв. метров. Паркинг рассчитан на 551 машиноместо.