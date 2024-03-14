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В Белореченске выделят 713,3 млн на реконструкцию автодороги по улице Ленина

14 марта 2024, 12:00 333 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Белореченске Краснодарского края к концу июня 2025 года реконструируют два участка автомобильной дороги по улице Ленина, сообщает RosTender.info.

Ремонт охватит участки от улицы Чапаева до Железнодорожной улицы, а также от Совхозной улицы до переулка Партизанский. Длина трассы составит 2 км. Предусмотрен ремонт земляного полотна, слоев основания дорожной одежды, а также нижнего и верхнего слоя покрытия. Планируется обновить водопропускные сооружения, поставить новые дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку.

Администрация Белореченского городского поселения определит подрядчика по итогам открытого конкурса. Прием заявок на участие открыт до 29 марта. Начальная цена муниципального контракта составляет 713,3 млн рублей.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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