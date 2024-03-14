В Ульяновске построят новый учебно-лабораторный корпус УлГУ

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство учебно-лабораторного корпуса Ульяновского государственного университета. В здании сможет обучаться тысяча студентов.

Новый корпус общей площадью более 14 тысяч квадратных метров построят на улице Минаева, на незастроенной территории вуза. По словам главного эксперта проекта Дмитрия Федорина, архитектурный облик здания представляет собой симметричную форму прямоугольного тороида с выступающими частями лекционных залов, возвышающихся над основным объемом.

«В основу планировки заложен коридорный принцип расположения помещений. В учебно-лабораторном корпусе будет три надземных этажа и один подземный, которые имеют разные функциональные назначения», – отметил представитель Главгосэкспертизы России.

Для будущих студентов обустроят учебные аудитории кафедр анатомии человека, морфологии, биологии, общей и биологической химии, общей и клинической фармакологии с курсом микробиологии, общей и оперативной хирургии с топографической анатомией.

Также здесь оборудуют виварий, учебный реабилитационный центр, две лекционные аудитории на 450 мест каждая, конференц-зал на 200 мест, столовую на 140 мест и гардероб.

Кроме того, в новом здании предусмотрены помещения для размещения Дирекции института медицины, экологии и физической культуры, двух деканатов и отдела информационных технологий.

Застройщик – ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет». Генеральный проектировщик – ООО «ВЕЛКОН».