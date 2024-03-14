На юго-западе столицы построят современный офисный комплекс с подземным паркингом, соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Антон Слободчиков.

Работы начнутся в Обручевском районе на пересечении Старокалужского шоссе с улицей Академика Челомея.

«Общая площадь 21-этажного делового центра превысит 13 тысяч квадратных метров. В нем расположатся офисы, объекты коммерческой инфраструктуры и подземный паркинг на 44 машино-места», — рассказал Антон Слободчиков.

Председатель Мосгосстройнадзора уточнил, что рабочие пространства спроектированы с учетом оптимальной эргономики и функциональной рассадки. В местах с постоянным пребыванием людей будет обеспечена максимальная инсоляция и хорошая вентиляция. Для связи между этажами оборудуют две лестницы и три лифта: два грузоподъемностью 630 кг и один ‒ 1000 кг.

Фасады здания облицуют клинкерной плиткой и перфорированными кассетами из алюминия. На прилегающей территории устроят проезды и тротуары, гостевую парковку на 11 автомобилей и прогулочную зону с местами для отдыха.

«Инвестор возводит деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда, по условиям которой девелоперы могут получить льготы на строительство жилья при создании в городе новых рабочих мест. Благодаря строительству делового центра более тысячи жителей Обручевского района ЮЗАО смогут найти работу рядом с домом», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ при строительстве объектов деловой инфраструктуры города.

«Каждый этап возведения офисного здания будет находиться под надзором инспекторов Комитета. После получения извещения о начале работ на строительной площадке они составят индивидуальную программу проверок объекта и организуют профилактическую работу», — заключил Антон Слободчиков.

Новый офисный центр войдет в состав ЖК AFI Park «Воронцовский», расположенного на улице Академика Челомея. Девелопером проекта выступает компания AFI Development.