С начала 2024 года энергетики филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» обеспечили надежное электроснабжение восьми новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в пяти районах Челябинской области: Агаповском, Красноармейском, Каслинском, Троицком и Чесменском.

В Красноармейском муниципальном районе специалисты «Россети Урал» подключили к сетям энергокомпании ФАПы в селах Калуго-Соловьевка, Черкасово, Пашнино, Сычево; в Каслинском районе – в селе Воскресенское. Для выдачи необходимой мощности социально значимым объектам энергетики построили воздушные линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ общей протяженностью 180 метров на железобетонных опорах и установили 5 приборов учета электроэнергии.

В Агаповском районе для подключения ФАПа в поселке Воздвиженка энергетики установили новую железобетонную опору 0,4 кВ для воздушной ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 40 метров, при строительстве использован самонесущий изолированный провод (СИП). СИП специалисты «Россети Урал» использовали и при строительстве энергоинфраструктуры в поселке Редутово Чесменского района, и для подключения всех остальных фельдшерско-акушерских пунктов. Самонесущий изолированный провод является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора, гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

В поселке Белоключевка Троицкого района для обеспечения надежного электроснабжения нового ФАП была проведена реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ протяженностью 117 метров. Морально устаревший провод на воздушной линии электропередачи энергетики также заменили на современный высокотехнологичный СИП.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» и в тесном взаимодействии с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области. Новые модульные ФАПы построены в ходе выполнения программы развития первичной медико-санитарной помощи, которая активно реализуется в Челябинской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для жителей небольших или отдаленных населенных пунктов ФАП - это реальная возможность быстро получить квалифицированную медицинскую помощь.