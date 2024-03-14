Новый исследовательский центр не имеет аналогов в России. Он будет заниматься разработкой, испытанием и сертификацией оборудования, созданием прорывных решений в области энергетики. Инвестиции в проект превысили 3 млрд рублей. В торжественной церемонии открытия участвовали Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Сегодня впервые в нашей стране, и именно в Санкт-Петербурге, в нашей Особой экономической зоне, открывается Интеллектуальная лаборатория. Это новое слово в науке и технологиях. Во-первых, лаборатория будет заниматься научными исследованиями в энергетике. Во-вторых, испытаниями и тестированием оборудования, которые используется в энергетике. В-третьих, обучением - здесь созданы все условия для студентов, а также есть возможно проводить экскурсии и лекции для детей. Это говорит о том, что сегодня «Россети» занимаются воспитанием своих будущих специалистов, стараются заинтересовать молодежь. Но самое главное, о чем говорил Президент, лаборатория способствует технологической независимости и продвижению наших технологий», – сказал Александр Беглов.

«Лаборатория позволяет проводить сложнейшие исследования: тестировать цифровые системы, оценивать влияние электромагнитного излучения и солнечной радиации, изучать новые технологии передачи энергии. Кроме того, здесь можно испытывать оборудование в экстремальных режимах, например, для освоения Арктики. Достижение технологического суверенитета – это не только импортозамещение, но и разработка прорывных технологий. Проект в первую очередь ориентирован на решение этой задачи», – отметил Андрей Рюмин.

Специально для лаборатории создан самый мощный в России (35 тыс. узлов) комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени, который по своим показателям превосходит многие зарубежные аналоги.

В распоряжении исследователей находится испытательная сеть 0,4-35 кВ, где можно тестировать традиционное и цифровое оборудование. Впервые в России применен четырехквадрантный усилитель большой мощности (120 кВА), позволяющий имитировать подключение к энергосистеме потребителя или объекта генерации, включая ВИЭ.

Кроме того, в состав лаборатории входят специализированные центры для изучения технологий распределенной энергетики, климатических и электромагнитных исследований, тестирования оборудования связи, работ в сфере кибербезопасности.

Инфраструктура лаборатории рассчитана также на реализацию образовательных программ для специалистов Группы «Россети» и других компаний, организацию производственной практики студентов профильных вузов.