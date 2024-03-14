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"Россети" реализуют проект для создания нового транспортного обхода Волгограда

14 марта 2024, 13:59 280 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

«Россети» переустроят 10 линий электропередачи для создания нового транспортного обхода Волгограда.

Энергетики Группы «Россети» перенесут 84 опоры ЛЭП 10–220 кВ, которые расположены в районе строительства нового автомобильного обхода Волгограда. Магистраль входит в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Она соединит федеральные и региональные трассы, станет частью транспортного коридора «Север – Юг», обеспечит доступ к морским портам Каспийского бассейна.

Переустройство магистральной инфраструктуры выполняет филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга. В план работ включены три ЛЭП 220 кВ: «Южная – Кировская», «Гумрак – Красноармейская» и «Волга – Заливская». Объекты задействованы в электроснабжении Волгограда и близлежащих районов области.

Энергетики смонтируют 12 новых анкерных опор высотой до 14 метров в местах пересечений этих ЛЭП с автодорогой. Конструкции полностью адаптированы под интенсивное транспортное движение. Кроме того, планируется большой объем работ в распределительном комплексе. «Россети Юг» перенесут 74 опоры на линиях 110 и 10 кВ.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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