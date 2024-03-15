Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на II этап строительтва Большого Смоленского моста

15 марта 2024, 14:45 315 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реализацию II этапа строительства Большого Смоленского моста через Неву в Петербурге, говорится в разрешительной документации.

Как сообщалось, в феврале Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реализацию I этапа строительства Большого Смоленского моста.

Новый разводной мост — двукрылый, раскрывающейся системы — соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. К улично-дорожной сети его подключат через развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Большой Смоленский мост длиной 1,6 км будет стоять на десяти опорах. В сведенном положении высота центральной части над водой — 15 метров, ширина судоходного пролета — 60 метров.

Работы по строительству моста будут идти в два этапа: на первом будет возведен сам мост, на втором — развязка на Дальневосточном проспекте.

Согласно проекту, из планируемых шести полос движения две предназначены для пассажирского транспорта, в центре переправы — два полотна для движения трамваев. Также будут обустроены пешеходная и велосипедная дорожки как на самой переправе, так и на развязках.

Ориентировочная стоимость объекта составит 50 млрд рублей. Завершить строительство моста планируется к 2032 году.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.03.2024
TDM ELECTRIC: Курс на устойчивое формирование квалифицированных кадров
15.03.2024
Марат Хуснуллин: В России ввели 930 объектов ЖКХ по федеральному проекту "Инфраструктурное меню"
15.03.2024
Филиал ПАО "Россети" выполнил техническое перевооружение магистральной ЛЭП на севере Свердловской области, которая участвует в электроснабжении газовых компрессорных станций
15.03.2024
Системный оператор представил результаты функционирования устройств релейной защиты и автоматики в ЕЭС России за 2023 год
15.03.2024
"Россети Ленэнерго" отремонтировали почти 200 подстанций и 300 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+