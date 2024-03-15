Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реализацию II этапа строительства Большого Смоленского моста через Неву в Петербурге, говорится в разрешительной документации.

Как сообщалось, в феврале Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на реализацию I этапа строительства Большого Смоленского моста.

Новый разводной мост — двукрылый, раскрывающейся системы — соединит берега Невы на самом большом промежутке в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. К улично-дорожной сети его подключат через развязки — на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.

Большой Смоленский мост длиной 1,6 км будет стоять на десяти опорах. В сведенном положении высота центральной части над водой — 15 метров, ширина судоходного пролета — 60 метров.

Работы по строительству моста будут идти в два этапа: на первом будет возведен сам мост, на втором — развязка на Дальневосточном проспекте.

Согласно проекту, из планируемых шести полос движения две предназначены для пассажирского транспорта, в центре переправы — два полотна для движения трамваев. Также будут обустроены пешеходная и велосипедная дорожки как на самой переправе, так и на развязках.

Ориентировочная стоимость объекта составит 50 млрд рублей. Завершить строительство моста планируется к 2032 году.