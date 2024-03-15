Студенты Института энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого теперь могут получить исчерпывающую информацию о Системном операторе не отходя от учебных аудиторий. В Высшей школе электроэнергетических систем появилась информационная зона, рассказывающая о специфике деятельности компании, востребованных специальностях и корпоративной культуре одной из крупнейших организаций электроэнергетический отрасли.

Карта регионов присутствия Системного оператора, сведения о его структуре и основных параметрах Единой энергосистемы, возможность с помощью QR-кодов подробнее познакомиться с потенциальным работодателем на тематических ресурсах: карьерном сайте СО (https://so-career.ru) и в группе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/so_ups_career), посвященных построению карьеры в АО «СО ЕЭС», а также в официальном телеграм-канале и телеграм-канале Молодежного совета «СОзвездие». Для всего этого нужна лишь камера мобильного телефона.

«Системный оператор – один из ключевых партнеров нашего университета и желанный работодатель для наших студентов, – говорит директор Институт энергетики, доктор технических наук Виктор Барсков. – Наличие такого информационного стенда непосредственно около учебных аудиторий позволит им уже с первых курсов погрузиться в специфику работы компании и более четко формулировать свои профессиональные цели, а представленность АО «СО ЕЭС» практически на всей территории нашей страны даст возможность существенно расширить географию своей карьеры».

«Ежегодно выпускники Политеха приходят на работу в диспетчерские центры Системного оператора, прежде всего в ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ, – отмечает генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин. – Сегодня только в филиалах компании на северо-западе нашей страны трудится порядка 160 выпускников вуза. Нередко, начиная трудовой путь в одном диспетчерском центре, они продолжают свой профессиональный рост в другом. И вот как раз одна из функций этой инфозоны – дать ребятам представление о Системном операторе, как о глобальной организации, влиться в которую при должной подготовке можно в филиалах компании от Калининграда до Владивостока».

Студенты Института энергетики также отметили важность информационной работы, которую проводит для них Системный оператор.

Как отметил студент 4 курса кафедры «Системы и сети» Алексей Слободянюк, его особое внимание привлекла развернутая информация о профессиях Системного оператора и о необходимом уровне подготовки по каждой специальности, причем чтобы узнать все необходимое, достаточно навести камеру смартфона на соответствующий QR-код.

Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенным между Системным оператором и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Документ предусматривают взаимовыгодное сотрудничество в области подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ. В июне 2023 года подписи под планом мероприятий по развитию взаимодействия сторон на 2023/2024 учебный год поставили член правления, директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева и ректор Политеха Андрей Рудской. В числе регулярных мероприятий, проводимых вузом и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградское РДУ – профориентационные мероприятия для студентов с посещением диспетчерских центров и знакомством с основными направлениями деятельности компании.