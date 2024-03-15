Главный молодёжный строительный форум «Молодой специалист - строитель будущего», который уже прошёл в 12 городах России, 13-14 марта объединил на площадке МВО «Манеж» в Москве тысячи студентов строительных специальностей, крупнейших застройщиков страны, а также ведущие производственные компании стройиндустрии.

14 марта лидер в отрасли электро- и светотехники, кабельно-проводниковой продукции компания TDM ELECTRIC провела прикладной мастер-класс для студентов профильных ВУЗов и колледжей.

На мероприятии ребята узнали о возможностях построения карьеры в большом электротехническом бизнесе. Познакомились поближе с различными направлениями работы, узнали о возможностях роста и развития офисных сотрудников и специфике работы на производственном предприятии.

Переходя от теории к практике, ребята, разделившись по командам, приняли участие в конкурсе «Освещение панельного дома», в результате которого они смогли самостоятельно произвести монтаж и подключить освещение в миниатюрных домах. Самые активные ребята и победители конкурса получили сертификаты на прохождение практики и стажировки в компании TDM ELECTRIC и возможность поездки с экскурсией на производство.

Благодаря возможности проведения подобных мероприятий, студенты получают практические знания и формируют представление о прикладных профессиях строительной индустрии. Качественное обучение молодых специалистов, предоставление им практических навыков, знакомство с современными технологиями и оборудованием – вот что является драйвером развития строительной отрасли.

Организаторы мероприятия – Минстрой России, ФАУ «РосКапСтрой», ППК «Военно-строительная компания», Стройкомплекс Москвы. Ответственным за организацию мероприятий выступил Департамент градостроительной политики Москвы. Оператор -АНО «Московский урбанистический форум».