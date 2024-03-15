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Мэр столицы одобрил еще 12 проектов по программе создания мест приложения труда

15 марта 2024, 09:30 125 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об одобрении планов строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда.

«Одобрили планы строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда», — написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин уточнил, что инвесторы планируют возвести: промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе рядом со станцией «Молжаниново» МЦД-3; многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильская недалеко от станции «Бульвар Рокоссовского» МЦК; офисно-деловое здание в микрорайоне Рублево-Архангельское; общественно-деловой центр и офисные помещения на улице Алексея Свиридова, в шаговой доступности от станций метро и МЦД-1 «Кунцевская»; три центра инноваций, два офисно-деловых и один торговый в поселении Кокошкино; образовательную организацию на 550 мест на улице МЖД Киевское 5-й километр.

«Всего благодаря этим объектам будет создано свыше 11,5 тысячи рабочих мест», — пояснил Сергей Собянин.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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