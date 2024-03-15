Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об одобрении планов строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда.

«Одобрили планы строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда», — написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин уточнил, что инвесторы планируют возвести: промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе рядом со станцией «Молжаниново» МЦД-3; многофункциональный офисно-торговый центр на улице Тагильская недалеко от станции «Бульвар Рокоссовского» МЦК; офисно-деловое здание в микрорайоне Рублево-Архангельское; общественно-деловой центр и офисные помещения на улице Алексея Свиридова, в шаговой доступности от станций метро и МЦД-1 «Кунцевская»; три центра инноваций, два офисно-деловых и один торговый в поселении Кокошкино; образовательную организацию на 550 мест на улице МЖД Киевское 5-й километр.