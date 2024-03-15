Новым гендиректором "Интер РАО" назначили Сергея Дрегваля

Совет директоров "Интер РАО" принял решение, что Борис Ковальчук покидает свой пост генерального директора, его место с 15 марта сроком на 5 лет займет член правления - первый замгендиректора Сергей Дрегваль, сообщила компания.

"Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО "Интер РАО" Ковальчука Бориса Юрьевича "14" марта 2024 года… Избрать Генеральным директором ПАО "Интер РАО" Дрегваля Сергея Георгиевича с "15" марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль был назначен членом правления – первым заместителем генерального директора "Интер РАО" 1 марта сроком на 5 лет.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.