Российский топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в мировой энергетике, заявил Павел Сорокин на Общественном совете при Минэнерго России. Мероприятие состоялось на ВДНХ на выставке «Россия» в павильоне №46 «Энергия жизни».



Первый заместитель Министра выступил с ключевым докладом, в котором рассказал об итогах 2023 года для российского ТЭК и о дальнейших перспективах его развития.

«Сегодня российский ТЭК играет ключевую роль в мировой энергетике. Россия занимает 2-ое место в мире по добыче нефти и газа, 4-ое — по производству СПГ, 5-ое — по добыче угля. От реализации энергоресурсов на экспорт зависит очень многое: это даёт нашей экономике дополнительную гибкость и позволяет нам конкурировать на мировом энергетическом рынке», - отметил он.

Павел Сорокин уточнил, что доля ТЭК в ВВП составляет около 20%, а инвестиции в топливно-энергетический комплекс превышают 7 трлн руб. «Это почти треть от всех капиталовложений в стране», – продолжил он.

Говоря о новых регионах, он отметил, что в 2023 году удалось решить ряд задач по восстановлению и строительству энергетической инфраструктуры в них, Минэнерго уделяет этому вопросу особое внимание.



«Обеспечено электроснабжение и газоснабжение ряда городов и сёл, восстановлена связь энергосистем Запорожской и Херсонской областей с энергосистемой Крымского полуострова, повышена надёжность электроснабжения потребителей в крупных городах – Мариуполе, Донецке, Луганске, Лисичанске, ликвидированы последствия чрезвычайной ситуации в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС», - уточнил он.



По словам Павла Сорокина, всего по итогам 2023 года было восстановлено более 3 200 объектов электроэнергетики, более 310 км газовых сетей, более 240 объектов газоснабжения, отремонтировано 12 энергоблоков 4 ТЭС.



Кроме того, отметил замминистра, ведётся разработка региональных программ газификации в том числе социальная, предусматривающая бесплатное доведение газа до границ земельных участков. «Идёт распространение российских норм и практик на все территории», - подчеркнул он.



Говоря о развитии нефтяной отрасли, он напомнил, что за последние 20 лет добыча была увеличена более чем на 65% и по итогам 2023 года составила около 530 млн тонн.



«В 2023 году продолжилась реализация Соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. В настоящее время его действие продлено до конца 2024 года. Данный формат сотрудничества позволил стабилизировать мировой нефтяной рынок, это особенно важно в условиях волатильности мировой экономики. Накопленный эффект для бюджета России от неё уже составил около 30 трлн руб. дополнительных доходов», - уточнил он.



По словам Павла Сорокина, во многом успехи нефтяной отрасли были связаны с поддержкой государства и донастройкой фискальной системы, такой как, к примеру, переход на налог на дополнительный доход (НДД).

Он также отметил, что большое внимание уделяется и развитию экспортного потенциала.



«В настоящее время одними из самых быстрорастущих экономик в мире являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На горизонте ближайших десятилетий, по прогнозам, эта тенденция сохранится», – уточнил он, добавив, что в целом по итогам 2023 года удалось сохранить уровень экспорта нефти, обеспечить диверсификацию объёмов на рынки дружественных стран, а также в разы сократить дисконты на российские энергоресурсы.



Говоря о газовой отрасли, Павел Сорокин отметил, что Россия остаётся мировым лидером по его запасам. Он напомнил, что в стране разрабатывается более 180 газовых месторождений, построено порядка 180 тыс. км магистральных газопроводов.



«Добыча газа в 2000 году составляла 584 млрд куб. м. По итогам 2023 года – более 636 млрд куб. м.», - уточнил он.



Не менее важное место занимает и экспорт природного газа, Россия занимает по этому показателю второе место, её доля на мировом рынке составляет 17%. В частности, подчеркнул он, продолжился рост экспорта трубопроводного газа в Китай по «Силе Сибири», реализуется «Дальневосточный маршрут», разрабатывается проект «Сила Сибири – 2».



Кроме того, продолжил он, страна занимает четвёртое место в мире среди экспортёров СПГ. Благодаря крупнотоннажным проектам «Сахалин-2» и «Ямал СПГ», а также среднетоннажным «Криогаз-Высоцк» и КСПГ «Портовая» производство и экспорт сжиженного природного газа превысил 30 млрд куб. м. К 2030 году эту цифру планируется увеличить до 100 млн т.



Продолжая тему газа, Павел Сорокин отметил, что более трёх четвертей его добычи потребляется на внутреннем рынке, а уровень газификации страны достиг 73,8%. «Это один из самых высоких показателей в мире», - уточнил он.



Павел Сорокин напомнил, что продолжает осуществляться программа социальной газификации, в которую в 2022 году были включены медицинские и образовательные учреждения, а в этом, сообщил Президент в Послании Федеральному Собранию - ещё и садовые товарищества. По программе уже принято более 1 млн заявок, газ подведён к 530 тыс. потребителей, а потенциал догазификации превышает 1,6 млн. домовладений.



Также в России активно развивается использование природного газа, как сжиженного, так и компримированного, в качестве моторного топлива.



По итогам 2023 года его потребление на транспорте выросло почти на 30% - до 2,2 млрд куб. м., а к 2035-му году эту цифру планируется увеличить до 15,4 млрд куб. м.



Кроме того, продолжил он, одной из ведущих отраслей российского ТЭК остаётся угольная промышленность. Сейчас добыча угля ведётся в 52 шахтах и 127 угольных разрезах, её центом остаётся Кузбасс, где производится почти половина угля - больше 200 млн т. в год.



Павел Сорокин подчеркнул, что на российскую угольную отрасль приходится около 15% мирового рынка этого энергоресурса, а его экспорт в дружественные страны за последние два года вырос больше чем на 70%.



«Ожидается, что рост потребления угля на Востоке продолжится, поэтому уже к 2030 году у нас есть все возможности увеличить экспорт ещё как минимум на треть», – отметил он.

Говоря о результатах в сфере развития электро- и теплоэнергетики, Павел Сорокин сообщил, что за последние 15 лет по всей стране было введено в эксплуатацию 54 ГВт новой мощности. В частности, выполнена программа обновления фондов электрогенерации по договорам присоединения мощности (ДПМ). А в 2019 году стартовала новая программа, по которой уже ведено 5 ГВт. «Всего же до 2031 года планируется модернизировать устаревшее оборудование тепловых электростанций в общем объёме до 46,2 ГВт в 39 субъектах страны», – добавил первый заместитель Министра.



В сфере «зелёной энергетики» он особенно упомянул внедрение системы низкоуглеродной сертификации источников происхождения электроэнергии, закон о которой, инициированный Минэнерго, был принят в 2023 году. Он пояснил, что благодаря этому инструменту потребители смогут с помощью стандартизованных документов подтверждать, что при производстве их продукции использовалась энергия, выработанная на низкоуглеродных электростанциях, которые не наносят вреда окружающей среде.



Продолжая «зелёную повестку», он сообщил, что в России расширяется использование «чистых» источников энергии, в том числе ВИЭ. «До 2035 года планируется ввести порядка 15 ГВт новых мощностей ВИЭ», – пояснил Павел Сорокин.



Он также напомнил и об успехах в сфере цифровой трансформации и экономической и информационной безопасности в ТЭК.