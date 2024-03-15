Российские химики разработали новый метод переработки колчеданных медно-цинковых руд, который позволяет извлечь до 92,6% медных минералов и около 37,2% цинковых минералов из этих труднообогатимых полезных ископаемых. Об этом сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

"Исследование показало, что по сравнению с существующим реагентным режимом наилучшее извлечение минералов меди (до 92,6%) и цинка (до 37,2%) достигается при совместном применении железного купороса и сернистого натрия для флотационной обработки руды", - пояснил исследователь из НИТУ МИСИС (Москва) Хтет Зо У, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, разработанная Хтет Зо У и его коллегами методика извлечения металлов хорошо подходит для обработки большинства медно-цинковых руд России и Мьянмы, которые относятся к числу так называемых колчеданов, минералов с большой долей соединений серы. Присутствие вкраплений этих соединений серы значительным образом осложняет процесс обогащения руды при помощи так называемой флотации.

В рамках этой процедуры руда измельчается и обрабатывается при помощи поверхностно-активных веществ и гидрофобных соединений, которые соединяются с полезными компонентами минералов и заставляют их всплыть на поверхность, откуда их можно легко извлечь. Это позволяет обогатить руду и снизить расходы на извлечение металлов и других дорогостоящих элементов из минерального сырья.

В случае с колчеданными рудами, как пояснил профессор НИТУ МИСИС Борис Горячев, эта процедура осложняется тем, что значительная часть частиц минералов цинка и меди не всплывает, а осаждается на дне установки, в которой проводится флотация. Российские ученые выяснили, что это можно предотвратить, если использовать для обработки руды не один, а смесь из двух реагентов для флотации - комбинацию из железного купороса и сернистого натрия.

Как надеются ученые, созданный ими подход привлечет внимание горно-промышленных предприятий Урала, где производится обогащение труднообогатимых медно-цинковых руд, а также организаций из других стран мира, таких как Мьянма, в которых присутствуют крупные запасы колчеданных месторождений.