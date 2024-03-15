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Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Общая площадь обслуживания двух районов электросетей свердловского филиала «Россети Урал» составляет более 5600 кв. км. На территории пяти муниципальных образований - Невьянского, Кировградского, Новоуральского городских округов, городских округов Верх-Нейвинский и Верхний Тагил энергетики обслуживают сетевой комплекс из 14 подстанций 110 и 35 кВ, 376 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также более 1700 км воздушных и кабельных линий электропередачи.
В 2024 году специалисты «Россети Урал» отремонтируют более 300 единиц подстанционного оборудования подстанций 35-110 кВ, произведут замену опор и их элементов, изоляторов, выполнят укрепление фундаментов опор и другие работы на 18 высоковольтных линиях электропередачи, а также расчистят просеки линий электропередачи от поросли на площади более 167 ГА.
Помимо этого, будут выполнены плановые ремонты распределительных сетей 0,4-10 кВ. Специалисты произведут замену опор, смонтируют высоконадежный самонесущий изолированный провод взамен неизолированного провода, выполнят комплексный ремонт и модернизацию оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
В рамках ремонтной кампании филиала «Свердловэнерго» на ремонт и техническое обслуживание данного сетевого комплекса в текущем году энергетики направят более 34 млн рублей.
Своевременное проведение технических мероприятий позволяет обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение жителей, объектов социальной сферы и предприятий.
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