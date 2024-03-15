Общая площадь обслуживания двух районов электросетей свердловского филиала «Россети Урал» составляет более 5600 кв. км. На территории пяти муниципальных образований - Невьянского, Кировградского, Новоуральского городских округов, городских округов Верх-Нейвинский и Верхний Тагил энергетики обслуживают сетевой комплекс из 14 подстанций 110 и 35 кВ, 376 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также более 1700 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

В 2024 году специалисты «Россети Урал» отремонтируют более 300 единиц подстанционного оборудования подстанций 35-110 кВ, произведут замену опор и их элементов, изоляторов, выполнят укрепление фундаментов опор и другие работы на 18 высоковольтных линиях электропередачи, а также расчистят просеки линий электропередачи от поросли на площади более 167 ГА.

Помимо этого, будут выполнены плановые ремонты распределительных сетей 0,4-10 кВ. Специалисты произведут замену опор, смонтируют высоконадежный самонесущий изолированный провод взамен неизолированного провода, выполнят комплексный ремонт и модернизацию оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

В рамках ремонтной кампании филиала «Свердловэнерго» на ремонт и техническое обслуживание данного сетевого комплекса в текущем году энергетики направят более 34 млн рублей.

Своевременное проведение технических мероприятий позволяет обеспечивать надежное и качественное энергоснабжение жителей, объектов социальной сферы и предприятий.