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Южно-Сахалинск выделит 4,1 млрд на возведение новой школы в 19 микрорайоне

15 марта 2024, 11:15 47 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Южно-Сахалинске к концу февраля 2027 года построят школу в 19 микрорайоне, сообщает RosTender.info. Объем выделенных средств на работы составит 4,1 млрд рублей из бюджета городского округа.

Здание возведут по адресу улица Садовая. Учреждение будет рассчитано на 1100 мест. Всего предусмотрено 7 блоков. На территории благоустроят зону для мини-футбола и баскетбола, устроят беговые дорожки, яму для прыжков и площадку для гимнастики.

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 2 апреля, муниципальный контракт с победителем заключат после 5 апреля.

Новую школу возведут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2024-2030 годы».

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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