Жилой комплекс построят на месте бывшего завода "Станкоагрегат"

Авторы и источники / Правообладателям Проект жилого комплекса в районе Нижегородский на Перовском шоссе. Источник: компания Брусника

​Выдано разрешение на строительство жилого квартала на юго-востоке столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Работы начнутся на месте бывшего завода «Станкоагрегат» в районе Нижегородский на Перовском шоссе.

«В состав жилого квартала войдут пять корпусов, объединенных двухэтажной стилобатной частью и подземным паркингом на 289 машин. Общая площадь домов превысит 80,6 тыс. кв. метров, в них запроектировано 763 квартиры различных планировок», ‒ сказал Антон Слободчиков.

Он добавил, что высота новостроек составит от 17 до 31 этажа. На первых этажах башен откроются спортивный и детский клубы, медицинский центр, кафе и ресторан, супермаркет и соседский центр. На эксплуатируемой кровле стилобата расположится зеленое пространство с детским уголком, открытый коворкинг, зоны отдыха и индивидуальные террасы квартир.

Двор комплекса выполнят в стиле сада. 70% его площади займут растения, подобранные по календарю цветения. Здесь появятся зоны для занятий спортом, игр и отдыха.

«Сеть бульваров, прогулочных и велосипедных дорожек соединит между собой природный комплекс, входную площадь и фонтаны. На территории разобьют городской сквер с прудом, который станет частью большого общественного пространства вокруг квартала», ‒ отметил Слободчиков.

Рядом с жилыми корпусами построят торгово-развлекательный комплекс, в котором разместятся клиника, супермаркет, спортивный клуб, кафе и рестораны.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству жилых объектов на территории столицы

«Все этапы возведения жилого квартала будут проходить под надзором наших инспекторов. После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ, сотрудники ведомства составят индивидуальную программу проверок объекта», ‒ заключил Слободчиков.

К контрольно-надзорным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству возводимых конструкций и применяемых материалов.

Проект получил название «Издание», отсылающее к истории местности: рядом с площадкой раньше находилась всесоюзная оптовая книжная база. Девелопер – компания «Брусника».