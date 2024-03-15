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Филиал ПАО "Россети" выполнил техническое перевооружение магистральной ЛЭП на севере Свердловской области, которая участвует в электроснабжении газовых компрессорных станций

15 марта 2024, 15:45 286 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала смонтировали новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок на линии электропередачи 220 кВ «БАЗ – Белка». Выполненные работы позволили обеспечить надежную работу объекта, от которого зависит электроснабжение северных районов Свердловской области и транзит энергии на юг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где находятся компрессорные станции крупной нефтегазовой компании.

На 34 опорах ЛЭП энергетики установили гасители вибрации, которые уменьшают вероятность повреждений провода и грозотроса при воздействии ветра. Также специалисты МЭС Урала провели верховой осмотр промежуточных и анкерных опор, отрегулировали и заменили разрядные рога, изоляторы и арматуру, проверили состояние проводов в поддерживающих зажимах. Всего было установлено более 50 единиц нового оборудования.

В 2024 году энергетики филиала установят новые гасители вибрации и изоляторы еще на шести ЛЭП Свердловской области. Особое внимание будет уделено линии 500 кВ «Тагил – БАЗ», которая участвует в электроснабжении одного из крупнейших глиноземных предприятий в стране.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
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