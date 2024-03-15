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На Загорской ГАЭС стартовала ремонтная кампания 2024 года

15 марта 2024, 17:45 241 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО РусГидро
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Фото: ПАО «РусГидро» Загорская ГАЭС

Фото: ПАО «РусГидро» Загорская ГАЭС

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») начались плановые ремонтные работы на основном генерирующем оборудовании.

Ежегодная ремонтная кампания на предприятии стартовала с вывода в текущий ремонт гидроагрегата №2 мощностью 200 МВт. В ближайшее время специалисты проведут дефектацию основных узлов, элементов гидросилового и электромеханического оборудования гидроагрегата. Гидроагрегат поставят под нагрузку в начале апреля после завершения комплекса ремонтных работ и успешного проведения приемо-сдаточных испытаний.

Планово-предупредительные ремонты станционного оборудования — обязательный пункт ежегодной производственной программы предприятия. Их проводят с целью поддержания оборудования в исправном техническом состоянии и обеспечения его надежной работы, что крайне важно в период отопительного сезона.

Перед стартом ремонтной кампании на Загорской ГАЭС состоялось совещание, на котором была дана оценка готовности подразделений Филиала и подрядчика к выполнению годовой программы ремонтов. В совещании приняли участие руководители производственных служб гидроаккумулирующей электростанции и представители подрядной организации — Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК», входящего в Группу РусГидро. Было отмечено о полной готовности оборудования и персонала к производству работ. На складах имеются в наличии все необходимые запасные части и материалы, инструменты и приспособления. Персонал, который будет задействован в ремонтных работах обучен, аттестован и полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Всего в 2024 году на Загорской ГАЭС запланированы текущие ремонты всех шести гидроагрегатов и пяти блочных трансформаторов станции, а также капитальный ремонт гидроагрегата №6, введенного в эксплуатацию в 2000 году. В период проведения капремонта шестого гидроагрегата будет выполнен капитальный ремонт блочного трансформатора №6. Годовая программа ремонтов также включает текущий ремонт общестанционного и вспомогательного оборудования. В соответствии с графиком, ремонтные работы на оборудовании завершатся в ноябре.

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Метки: РУСГИДРО, ЗАГОРСКАЯ ГАЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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