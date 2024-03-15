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Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции

15 марта 2024, 17:30 262 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
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На заседании Правительства одобрен для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китайской Народной Республикой, предусматривающего сотрудничество в области создания и использования Международной научной лунной станции.

Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

Кроме того, российско-китайское сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить учёных и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем.

Межправительственное российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной лунной станции было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года.

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Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЗАКОНОПРОЕКТ, СОТРУДНИЧЕСТВО, КИТАЙ

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