На заседании Правительства одобрен для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китайской Народной Республикой, предусматривающего сотрудничество в области создания и использования Международной научной лунной станции.

Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

Кроме того, российско-китайское сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить учёных и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем.

Межправительственное российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной лунной станции было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года.