Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
На заседании Правительства одобрен для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китайской Народной Республикой, предусматривающего сотрудничество в области создания и использования Международной научной лунной станции.
Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
Кроме того, российско-китайское сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить учёных и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем.
Межправительственное российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной лунной станции было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года.
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