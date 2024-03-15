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Правительство утвердило обновлённое стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2030 года

15 марта 2024, 10:12 117 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
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Правительство по поручению Президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта. Необходимость решения этой задачи учтена в обновлённом стратегическом направлении в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года.

Так, в числе приоритетов указанного стратегического направления – осуществление цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса на основе российских информационно-коммуникационных технологий, включая отечественные сквозные цифровые технологии, формирование единой отраслевой технической политики в области информационно-коммуникационных технологий, развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли, автоматизация процессов их взаимодействия с органами госвласти.

Целью стратегического направления определено достижение высокого уровня цифровой зрелости основных участников отрасли, ускоренный переход энергетического сектора России на новые управленческий и технологический уровни, создание условий для долгосрочного развития ТЭК.

Решать поставленные задачи предполагается за счёт поддержки разработки и внедрения отечественных сквозных технологий, применимых в энергетике, формирования отраслевого заказа на внедрение таких решений, развития отраслевых образовательных программ в области информационно-коммуникационных технологий с апробированием новых механизмов практического обучения, перехода организаций ТЭК на широкое применение облачных вычислений, а также обеспечения условий активного применения технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта.

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы – отраслевые документы стратегического планирования. Они синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ТЭК
Отрасль: IT 

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