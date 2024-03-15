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Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Правительство по поручению Президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта. Необходимость решения этой задачи учтена в обновлённом стратегическом направлении в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года.
Так, в числе приоритетов указанного стратегического направления – осуществление цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса на основе российских информационно-коммуникационных технологий, включая отечественные сквозные цифровые технологии, формирование единой отраслевой технической политики в области информационно-коммуникационных технологий, развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли, автоматизация процессов их взаимодействия с органами госвласти.
Целью стратегического направления определено достижение высокого уровня цифровой зрелости основных участников отрасли, ускоренный переход энергетического сектора России на новые управленческий и технологический уровни, создание условий для долгосрочного развития ТЭК.
Решать поставленные задачи предполагается за счёт поддержки разработки и внедрения отечественных сквозных технологий, применимых в энергетике, формирования отраслевого заказа на внедрение таких решений, развития отраслевых образовательных программ в области информационно-коммуникационных технологий с апробированием новых механизмов практического обучения, перехода организаций ТЭК на широкое применение облачных вычислений, а также обеспечения условий активного применения технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта.
Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы – отраслевые документы стратегического планирования. Они синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами.
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