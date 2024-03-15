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"Россети Ленэнерго" отремонтировали почти 200 подстанций и 300 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

15 марта 2024, 13:30 306 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» за первые два месяца 2024 года выполнили ремонт 198 трансформаторных подстанций (ТП), 291 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 6 км кабельных ЛЭП, а также расчистили 70 гектаров просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 71 ТП, 23 км воздушных линий электропередачи, 5 км кабельных ЛЭП, расчистили 1 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 127 ТП, 268 км воздушных ЛЭП и 1 км кабельных линий электропередачи, расчищено 69 га просек. Также на энергообъектах компании заменен 2 251 изолятор, отремонтировано 152 выключателя.

Напомним, всего в 2024 году энергокомпания планирует направить 5,2 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области. Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах и времени их устранения.

 

 

 

 

 

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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