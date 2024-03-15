14 марта 2024 года в очной форме состоялось заседание Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» под председательством Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.



Члены Совета директоров рассмотрели актуализированную Программу цифровой трансформации компании «Россети Ленэнерго» на период до 2030 года. Документ разработан в рамках реализации единой концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» и отражает ключевые подходы, цели, используемые технологии и мероприятия для модернизации инфраструктуры компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Россети Ленэнерго» уделяют большое внимание использованию отечественных технологий для развития электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы актуализировали Программу цифровой трансформации компании, что позволит продолжить работу по созданию единой управляемой цифровой среды», - отметил Андрей Рюмин.

В ходе заседания также рассмотрен отчет о реализации мероприятий «Россети Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2023 года. По итогам прошедшего года компания выполнила целевые показатели по данному направлению. Сформирован и утвержден график по снижению дебиторской задолженности на 2024 год.



Компания продолжает инвестировать в развитие энергосистемы регионов присутствия. Инвестиционная программа реализуется по графику.