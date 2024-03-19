Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Девелопер ФСК вложит более 115 млрд рублей в проект комплексной застройки в Химках

19 марта 2024, 13:00 225 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Девелоперская группа компаний "ФСК" вложит более 115 млрд рублей в проект комплексной застройки на 650 тыс. кв. м жилья в Химках, завершение строительства планируется в 2032 году. Об этом сообщил управляющий партнер сегмента "Московская область" в ГК "ФСК" Даромир Обуханич.

"Мы реализуем проект в рамках программы комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций - более 115 млрд рублей", - сказал он.

Комплекс из 36 корпусов переменной этажности (4-17 этажей) будет расположен в 10 км от МКАД, в квартале Ивакино. Площадь застройки - около 115 га. Планируемая жилая площадь - более 650 тыс. кв. м. В рамках застройки будут возведены поликлиника со станцией скорой помощи, четыре детских сада, две муниципальных школы, торговый центр. Проект реализуется в семь очередей. Завершение строительства домов первой очереди планируется во второй половине 2026 года, всего проекта - в 2032 году.

Группа компаний "ФСК" специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса, коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. Девелопер строит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, в Краснодарском и Приморском краях, а также в Республике Татарстан. Выручка девелопера за 2023 год составила более 262 млрд рублей. 

 
Обсудить на форуме
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.03.2024
СегментЭНЕРГО получает максимальный бал в рейтинге доверия RTL
19.03.2024
В индустриальном парке "Руднево" откроют производство двигателей для гражданских беспилотников
19.03.2024
Первый день работы Cabex 2024: открытие выставки и вручение премии "Персона года"
19.03.2024
Энергетики повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений в Югре
19.03.2024
Энергетики построят в Сергиевом Посаде подстанцию для электроснабжения новостройки
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно