Девелоперская группа компаний "ФСК" вложит более 115 млрд рублей в проект комплексной застройки на 650 тыс. кв. м жилья в Химках, завершение строительства планируется в 2032 году. Об этом сообщил управляющий партнер сегмента "Московская область" в ГК "ФСК" Даромир Обуханич.

"Мы реализуем проект в рамках программы комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций - более 115 млрд рублей", - сказал он.

Комплекс из 36 корпусов переменной этажности (4-17 этажей) будет расположен в 10 км от МКАД, в квартале Ивакино. Площадь застройки - около 115 га. Планируемая жилая площадь - более 650 тыс. кв. м. В рамках застройки будут возведены поликлиника со станцией скорой помощи, четыре детских сада, две муниципальных школы, торговый центр. Проект реализуется в семь очередей. Завершение строительства домов первой очереди планируется во второй половине 2026 года, всего проекта - в 2032 году.

Группа компаний "ФСК" специализируется на строительстве жилья комфорт- и бизнес-класса, коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. Девелопер строит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях, в Краснодарском и Приморском краях, а также в Республике Татарстан. Выручка девелопера за 2023 год составила более 262 млрд рублей.