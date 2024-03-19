Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Электросети 520 подмосковных СНТ переданы на баланс "Мособлэнерго"

19 марта 2024, 15:00 157 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

«Мособлэнерго» на текущий момент приняло на баланс электросети 520 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений в рамках программы по консолидации электросетевых объектов СНТ.

Передача электросетевого хозяйства СНТ в собственность территориальных сетевых организаций, в том числе «Мособлэнерго», позволяет энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства СНТ и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей СНТ.

Так, например, в конце 2023 года на баланс «Мособлэнерго» перешли сети СНТ «Маяк» г.о Талдом. В феврале на территории садового товарищества работники компании произвели на воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ, проходящей от подстанции ТП-1012, замену провода на самонесущий изолированный провод. В результате выполненных работ надежное электроснабжение получили более 300 садоводов. Аналогичные работы прошли и в нескольких садовых товариществах Наро-Фоминского г. о. Сети СНТ «Нара» и «Полянка» также были переданы на обслуживание «Мособлэнерго» в 2023 году.

Как правило, сети СНТ находятся в плохом состоянии со степенью износа более 80% и требуется их ремонт. При передаче сетей садоводческих некоммерческих объединений в «Мособлэнерго» компания гарантирует восстановить их в течение пяти лет.

В целях исполнения поручений Правительства Московской области «Мособлэнерго» продолжает работу по консолидации электросетей СНТ, расположенных в зонах обслуживания компании и имеющих непосредственное технологическое присоединение к сетям. «Мособлэнерго» обслуживает электросетевые объекты СНТ на территориях 46 муниципальных образований Московской области.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.03.2024
Строительство северного обхода Твери идет с опережением срока
19.03.2024
Более 700 млн рублей вложит в строительство нового индустриального парка резидент ТОР "Хабаровск"
19.03.2024
"Россети Московский регион" продолжают реализацию Программ повышения надежности электроснабжения на юге Подмосковья
19.03.2024
Энергетики построят в Сергиевом Посаде подстанцию для электроснабжения новостройки
19.03.2024
В Иркутской области реконструируют участок автодороги "Голуметь – Новостройка"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно