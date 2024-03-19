«Мособлэнерго» на текущий момент приняло на баланс электросети 520 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений в рамках программы по консолидации электросетевых объектов СНТ.

Передача электросетевого хозяйства СНТ в собственность территориальных сетевых организаций, в том числе «Мособлэнерго», позволяет энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства СНТ и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей СНТ.

Так, например, в конце 2023 года на баланс «Мособлэнерго» перешли сети СНТ «Маяк» г.о Талдом. В феврале на территории садового товарищества работники компании произвели на воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ, проходящей от подстанции ТП-1012, замену провода на самонесущий изолированный провод. В результате выполненных работ надежное электроснабжение получили более 300 садоводов. Аналогичные работы прошли и в нескольких садовых товариществах Наро-Фоминского г. о. Сети СНТ «Нара» и «Полянка» также были переданы на обслуживание «Мособлэнерго» в 2023 году.

Как правило, сети СНТ находятся в плохом состоянии со степенью износа более 80% и требуется их ремонт. При передаче сетей садоводческих некоммерческих объединений в «Мособлэнерго» компания гарантирует восстановить их в течение пяти лет.

В целях исполнения поручений Правительства Московской области «Мособлэнерго» продолжает работу по консолидации электросетей СНТ, расположенных в зонах обслуживания компании и имеющих непосредственное технологическое присоединение к сетям. «Мособлэнерго» обслуживает электросетевые объекты СНТ на территориях 46 муниципальных образований Московской области.