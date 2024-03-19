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Энергетики построят в Сергиевом Посаде подстанцию для электроснабжения новостройки

19 марта 2024, 12:30 236 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в текущем году построят трансформаторную подстанцию, которая обеспечит электроснабжение новостройки на улице Владимирской в Сергиевом Посаде. ТП-5106 будет оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый. Электроустановка обеспечит присоединение многоквартирного жилого дома к сетям «Мособлэнерго» с мощностью электроснабжения 383 кВт.

В новостройку на 272 квартиры планируется переселить жителей аварийных домов из микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, а также с улиц Инженерной, Фаворского Сергиева Посада, семьи из Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково, деревни Наугольное Сергиево-Посадского городского округа.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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