Специалисты «Мособлэнерго» в текущем году построят трансформаторную подстанцию, которая обеспечит электроснабжение новостройки на улице Владимирской в Сергиевом Посаде. ТП-5106 будет оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью по 630 кВА каждый. Электроустановка обеспечит присоединение многоквартирного жилого дома к сетям «Мособлэнерго» с мощностью электроснабжения 383 кВт.

В новостройку на 272 квартиры планируется переселить жителей аварийных домов из микрорайонов Рабочий, Скобянка, Клементьевка, а также с улиц Инженерной, Фаворского Сергиева Посада, семьи из Краснозаводска, поселков Мостовик, Сватково, деревни Наугольное Сергиево-Посадского городского округа.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уделяет значение подключению социально значимых организаций. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.