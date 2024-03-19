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«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи «Средний Балык – Угутский» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Линейный объект участвует в схеме электроснабжения Ефремовского и Встречного месторождений, разработку которых ведет «Роснефть». На повышение надежности электросетевой инфраструктуры нефтепромыслов компания направила 9,5 млн рублей.
Капитальный ремонт проведен на участке ЛЭП протяженностью 7,5 километров. В рамках работ специалисты смонтировали порядка 800 стеклянных изоляторов и выполнили замену дефектной опоры на новую металлическую конструкцию, которую установили на фундамент из восьми 12-метровых железобетонных свай.
Трасса воздушной линии 110 кВ «Средний Балык – Угутский» проходит по заболоченной местности, поэтому капремонт объекта выполнен до начала весенней распутицы. Чтобы обеспечить доставку персонала и грузов, энергетики проложили автозимник протяженностью 4,5 километра и задействовали гусеничные вездеходы и снегоходы. Всего в проведении работ на труднодоступном энергообъекте приняли участие более 20 человек производственного персонала и 11 единиц техники.
«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса. Выполненные на ЛЭП 110 кВ «Средний Балык – Угутский» технологические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения инфраструктуры двух месторождений углеводородов в главном нефтяном регионе России, где с начала промышленного освоения недр добыто свыше 12,8 млрд тонн нефти.
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