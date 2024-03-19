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Инвестор построит промышленное предприятие вблизи аэропорта Внуково

19 марта 2024, 13:30 227 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroi.mos.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Земельный участок промышленного назначения площадью более 11 тыс. кв. м на западе столицы выставили на городские торги по аренде, передает портал mos.ru.

Инвесторы смогут арендовать его под строительство производственного предприятия – фармацевтического, пищевого, энергетического или строительного профиля.

Договор на 7 лет и 4 месяца подпишут с победителем аукциона, который пройдет 28 марта. Размер арендной платы также определится в ходе торгов.

Участок расположен в коммунальной зоне недалеко от аэропорта Внуково, между Внуковским шоссе и Советской улицей. Арендатор сможет построить на нем одно производственное здание или комплекс площадью до 16,8 тыс. кв. м.

После получения разрешения на строительство ему необходимо в течение 27 месяцев завершить работы нулевого цикла, которые включают устройство котлована и фундамента, возведение стен и перекрытий подземной части.

По завершении строительства арендатор сможет оформить объект в собственность, после чего получит исключительное право на приобретение участка.

Заявку на участие в онлайн-аукционе можно подать до 22 марта. Для этого понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

 

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Метки: АУКЦИОН, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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