Строители залили первый кубометр бетона в фундамент нового здания учебно-тренировочного подразделения (УТП) Калининской АЭС, где разместится полномасштабный тренажер для практической подготовки персонала блочного щита управления (БЩУ) энергоблока №1. В строительных работах задействовано 7 единиц техники.

Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев, полномасштабные тренажеры позволяют моделировать различные режимы эксплуатации и отрабатывать навыки действий персонала в условиях нештатных ситуаций. До недавнего времени энергоблоки №1 и №2 не имели существенных отличий, поэтому для обучения было достаточно одного тренажера. Однако, после глубокой модернизации 1-го блока и внедрения на блочном щите управления современного интерфейса взаимодействия операторов с оборудованием, стало понятно, что необходим отдельный тренажер.

«Сам полномасштабный тренажер уже изготовлен и успешно испытан на площадке Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций. До ввода в эксплуатацию нового тренажера обучение персонала проводится на специальном аналитическом тренажере», - сказал Руслан Алыев.

Устройство фундамента планируется завершить к маю, а уже к концу 2024 года здание будет полностью возведено. Затем строители приступят к прокладке инженерных коммуникаций и отделке помещений. Завершение строительства планируется к концу 2025 года.

«Это важное, знаковое событие для всей атомной станции и персонала. С вводом в эксплуатацию нового здания учебно-тренировочного подразделения Калининская АЭС станет единственной в России четырехблочной атомной станцией с реакторами ВВЭР-1000, где для каждого энергоблока есть свой собственный полномасштабный тренажер», - отметил заместитель главного инженера Калининской АЭС по подготовке персонала Евгений Колесниченко.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.