Около 350 км пути отремонтируют на МЖД в 2024 году

Порядка 350 км пути отремонтируют на Московской железной дороги (МЖД) в этом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 2024 году в период ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге планируется отремонтировать 348,9 км пути, а также уложить 203 стрелочных перевода. Еще 78,3 км пути и 273 стрелочных перевода будет уложено в рамках реализации проектов по развитию Московского транспортного узла", - значится в сообщении.

Самыми протяженными ремонтируемыми участками (более 10 км) в Московской области будут: Виноградово - Воскресенск, Поварово-3 - Манихино, Детково - Усады Окружные, Яганово - Блокпост 61 км, Чисмена - Волоколамск, Куровская - Авсюнино, Гжель - Куровская. В Рязанской области - Рыбное - Рязань-1; в Калужской области - Балабаново - Шемякино; в Тульской области - Венев - Маклец, Ясногорск - Ревякино; в Орловской и Курской областях - Курбакинская Кромы, Блохино - Дьяконово; в Смоленской области - Пост 161 км - Гагарин, Вязьма - Семлево, в Брянской области - Кудринская - Сухиничи.

"Наибольшие объемы ремонта планируется провести на грузонапряженных участках Большого кольца МЖД в Московской области, а также линиях с интенсивным пассажирским и грузовым движением в Рязанской, Калужской, Тульской Орловской, Курской, Смоленской и Брянской областях. Кроме того, продолжатся работы по развитию инфраструктуры на действующих линиях МЦД. Почти 70% всех ремонтно-путевых работ будет проводиться по технологии "закрытого перегона", что позволяет достичь высокой производительности, концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки", - добавил начальник МЖД Валерий Танаев, слова которого приводит пресс-служба.

В проведении ремонтных работ будет задействовано 195 путевых машин тяжелого типа, 129 единиц автотракторной техники и 1,9 тыс. единиц подвижного состава: вагоны хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и другая техника.