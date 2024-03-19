Персона года
В столичном Экспоцентре не Красной Пресне проходит центральная выставка, посвященная кабельно-проводниковой продукции – от разработки до конечного потребителя. Организаторы: MVK («Международная выставочная компания») ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель». Постоянные генеральный информационный партнер и участник – портал RusCable.Ru.
Это ведущее для кабельной отрасли мероприятие, в котором более 250+ российских и зарубежных производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции, а также сопутствующего оборудования и изделий продемонстрируют свою продукцию для специалистов топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения, ЖКХ, строительно-монтажных организаций, связи и телекоммуникаций и других отраслей.
Среди участников российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.
Среди посетителей руководители и специалисты предприятий специализированной торговли, строительно-монтажных организаций, компаний-конечных заказчиков кабельно-проводниковой продукции, отвечающие за выбор кабеля и проводов, а также сопутствующего оборудования и изделий.
Посетителей выставки ждет насыщенная программа мероприятий:
19 МАРТА, ВТОРНИК
20 МАРТА, СРЕДА
Конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России»:
Церемония открытия Ассоциации китайских производителей кабельной промышленности в России
21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
Общая программа мероприятий: доступна на сайте
Разделы выставки:
Список участников: доступен на сайте
Интерактивный план выставка: доступен на сайте
График работы
19 марта с 10 до 18
20 марта с 10 до 18
21 марта с 10 до 16
Как добраться
Общественный транспорт:
Проезд до станции метро «Выставочная» (5 выход).
Главный вход на выставку Cabex со стороны Краснопресненской набережной.
Личный транспорт:
• По внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд «Москва-Сити».
• По внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд на Краснопресненскую набережную.
• По Краснопресненской набережной до Южного входа ЦВК «Экспоцентр».
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter