В столичном Экспоцентре не Красной Пресне проходит центральная выставка, посвященная кабельно-проводниковой продукции – от разработки до конечного потребителя. Организаторы: MVK («Международная выставочная компания») ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель». Постоянные генеральный информационный партнер и участник – портал RusCable.Ru.

Это ведущее для кабельной отрасли мероприятие, в котором более 250+ российских и зарубежных производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции, а также сопутствующего оборудования и изделий продемонстрируют свою продукцию для специалистов топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения, ЖКХ, строительно-монтажных организаций, связи и телекоммуникаций и других отраслей.

Среди участников российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

Среди посетителей руководители и специалисты предприятий специализированной торговли, строительно-монтажных организаций, компаний-конечных заказчиков кабельно-проводниковой продукции, отвечающие за выбор кабеля и проводов, а также сопутствующего оборудования и изделий.

Посетителей выставки ждет насыщенная программа мероприятий:

19 МАРТА, ВТОРНИК

Торжественная церемония открытия выставки

Церемония награждения «Персона года 2023»

Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство»

Подведение итогов конкурса RusCable PR-Challenge 24

20 МАРТА, СРЕДА

Конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России»:

Вопросы сегмента проектирования и строительства зданий и сооружений в России

Цифровизация и IT-суверенитет в сегменте проектирования и строительства

Церемония открытия Ассоциации китайских производителей кабельной промышленности в России

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

Конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции»

Церемония награждения победителей конкурса «Лучший инновационный продукт-2024»

Общая программа мероприятий: доступна на сайте

Разделы выставки:

кабели и провода

материалы для производства кабелей и проводов

оборудование для производства кабелей и проводов

электромонтажное оборудование

силовая электроника

Список участников: доступен на сайте

Интерактивный план выставка: доступен на сайте



График работы

19 марта с 10 до 18

20 марта с 10 до 18

21 марта с 10 до 16

Как добраться

Общественный транспорт:

Проезд до станции метро «Выставочная» (5 выход).

Главный вход на выставку Cabex со стороны Краснопресненской набережной.

Личный транспорт:

• По внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд «Москва-Сити».

• По внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд на Краснопресненскую набережную.

• По Краснопресненской набережной до Южного входа ЦВК «Экспоцентр».