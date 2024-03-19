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Открыта главная отечественная выставка по кабелю, проводу и оборудованию - Cabex 2024

19 марта 2024, 12:23 490 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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В столичном Экспоцентре не Красной Пресне проходит центральная выставка, посвященная кабельно-проводниковой продукции – от разработки до конечного потребителя. Организаторы: MVK («Международная выставочная компания») ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель». Постоянные генеральный информационный партнер и участник – портал RusCable.Ru.

Это ведущее для кабельной отрасли мероприятие, в котором более 250+ российских и зарубежных производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции, а также сопутствующего оборудования и изделий продемонстрируют свою продукцию для специалистов топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения, ЖКХ, строительно-монтажных организаций, связи и телекоммуникаций и других отраслей.

Среди участников российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, оборудования и материалов для производства кабельно-проводниковой продукции.

Среди посетителей руководители и специалисты предприятий специализированной торговли, строительно-монтажных организаций, компаний-конечных заказчиков кабельно-проводниковой продукции, отвечающие за выбор кабеля и проводов, а также сопутствующего оборудования и изделий.

Посетителей выставки ждет насыщенная программа мероприятий:

19 МАРТА, ВТОРНИК

  • Торжественная церемония открытия выставки
  • Церемония награждения «Персона года 2023»
  • Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство»
  • Подведение итогов конкурса RusCable PR-Challenge 24

20 МАРТА, СРЕДА

Конференция «Состояние и перспективы развития строительной отрасли в России»:

  • Вопросы сегмента проектирования и строительства зданий и сооружений в России
  • Цифровизация и IT-суверенитет в сегменте проектирования и строительства

Церемония открытия Ассоциации китайских производителей кабельной промышленности в России

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

  • Конференция «Актуальные вопросы индустрии производства кабельно-проводниковой продукции»
  • Церемония награждения победителей конкурса «Лучший инновационный продукт-2024»

Общая программа мероприятий: доступна на сайте

Разделы выставки:

  • кабели и провода
  • материалы для производства кабелей и проводов
  • оборудование для производства кабелей и проводов
  • электромонтажное оборудование 
  • силовая электроника

Список участников:  доступен на сайте

Интерактивный план выставка: доступен на сайте


График работы

19 марта с 10 до 18
20 марта с 10 до 18
21 марта с 10 до 16

Как добраться

Общественный транспорт:
Проезд до станции метро «Выставочная» (5 выход).
Главный вход на выставку Cabex со стороны Краснопресненской набережной.

Личный транспорт:
• По внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд «Москва-Сити».
• По внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд на Краснопресненскую набережную.
• По Краснопресненской набережной до Южного входа ЦВК «Экспоцентр».

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Метки: Cabex, ВЫСТАВКА КАБЕКС, РУСКАБЕЛЬ ПЕРСОНА ГОДА, PR-Challenge

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